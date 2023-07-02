Гуменюк розповіла, що відбувається біля Антонівського мосту

Українські сили продовжують тиск на російську армію на тимчасово окупованих територіях півдня країни.

Про те, які є успіхи та які є складнощі повідомила Наталія Гуменюк – керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь”.

“Щоб була зроблена хороша бойова робота, нам потрібна інформаційна тиша. Наразі триває потужна бойова робота, зокрема акцент на контрбатарейній боротьбі. Особливості лінії фронту в нашій зоні відповідальності – вона пролягає річкою Дніпро. При цьому її русло дещо деформоване внаслідок тієї катастрофи, яку створили рашисти, підірвавши Каховську греблю. Дуже ускладнена ця бойова робота, але за минулу добу в наших досягненнях 49 знищених окупантів і 15 одиниць ворожої техніки. Автобронетехніки 8 одиниць, 4 човни і безпілотні літальні апарати, які ворог суттєво активізував. Ще вчора ми спостерігали, що посилилась безпілотна розвідка. Нами було відпрацьовано по двох безпілотних розвідниках, які залітали в напрямку Миколаївщини. Вночі це відбилосся на нашій бойовій роботі, над Миколаївщиною було знищено два ворожих ударних безпілотники типу “шахед”, – сказала вона.