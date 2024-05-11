Суспільство

Гуменюк знайшли нову посаду в ЗСУ

11 Травня 2024 17:30
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гуменюк
Наталія Гуменюк / Фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, Наталія Гуменюк буде обіймати посаду заступника начальника управління преси в ОК Південь, повідомляє спільнота DeepSate.

Нагадаємо, що Наталія Гуменюк була звільнена з посади очільника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня через скаргу, яку підписало більше 150 редакцій та медійників. Її обвинувачували у вибудовуванні системи заборон та обмежень на кшталт радянської системи. Одним з найбільш гучних моментів була заборона роботи в процесі висвітлення злочинів, скоєних російськими окупантами.

“На жаль, цього було недостатньо, щоб почути прохання медійників про відсторонення цієї люди від будь-якої медійної роботи. Тож маємо знову повертатися до публічності і нагадувати відповідальним особам про фаховий підхід. Не віримо, що в нашій країні “кадровий голод”, щоб знайти заміну Наталії Гуменюк”, – пише DeepState.


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