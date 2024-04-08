Гуменюк прокоментувала інцидент розстрілу українських полонених у Кринках 

Поблизу села Кринки на Херсонщині вороги розстріляли трьох українських військовополонених. За словами керівниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, наразі деталі цього інциденту встановлюються.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

“З приводу цього інциденту деталі ще встановлюються. Тому що по такому відео складно ідентифікувати людей. Ми уточнюємо ситуацію, розбираємося з нею в сукупності з правоохоронними органами”, – розповіла Гуменюк.

Вона наголосила, що випадки, коли окупанти розстрілюють беззбройних українських військовополонених, відбувались не раз на різних ділянках фронту.

За словами Гуменюк, ворог зробив цю ситуацію публічною, адже не має успіхів на даному напрямку. Окупанти там продовжують штурми, але вони безрезультатні.