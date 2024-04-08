Суспільство

Гуменюк прокоментувала інцидент розстрілу українських полонених у Кринках 

8 Квітня 2024 10:42
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гуменюк, полонені
Наталія Гуменюк / Getty Images

Поблизу села Кринки на Херсонщині вороги розстріляли трьох українських військовополонених. За словами керівниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, наразі деталі цього інциденту встановлюються.  

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

“З приводу цього інциденту деталі ще встановлюються. Тому що по такому відео складно ідентифікувати людей. Ми уточнюємо ситуацію, розбираємося з нею в сукупності з правоохоронними органами”, – розповіла Гуменюк.

Вона наголосила, що випадки, коли окупанти розстрілюють беззбройних українських військовополонених, відбувались не раз на різних ділянках фронту.

За словами Гуменюк, ворог зробив цю ситуацію публічною, адже не має успіхів на даному напрямку. Окупанти там продовжують штурми, але вони безрезультатні.


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