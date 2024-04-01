Суспільство

Росія отримала від Ірану комплектуючі для виробництва дронів – Гуменюк

1 Квітня 2024 13:11
читать на русском →
іран, дрони, гуменюк, рф
Наталія Гуменюк / Getty Images

З Ірану до Москви прибув вантажний борт з вантажем для виробництва дронів.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Накопичення у ворога є. Днями ми спостерігали переліт вантажного борту з Тегерана до Москви. … Комплектуючі до дронів, з яких ворог продовжує збирати готові засоби ураження вже на своїй території, в активній роботі», – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог усе частіше займається виготовленням на своїй території відповідних об’єктів, оскільки маркують такі дрони специфічними літерами, які використовує російська армія.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини
1 Квітня 2024 15:26

Зеленський провів тривалу нараду з військовими та урядовцями

1 Квітня 2024 17:39

Росія суттєво зменшує морський експорт дизеля через атаки на НПЗ, – Bloomberg
1 Квітня 2024 16:52

Загибель помічника Залужного: судитимуть офіцера, який подарував гранати
1 Квітня 2024 13:45

На одному з найбільших машинобудівних підприємств РФ “Уралмаш” сталась масштабна пожежа
1 Квітня 2024 13:29

На відбудову Харкова потрібно 10 мільярдів доларів – Терехов

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

усі думки