Росія отримала від Ірану комплектуючі для виробництва дронів – Гуменюк

З Ірану до Москви прибув вантажний борт з вантажем для виробництва дронів.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Накопичення у ворога є. Днями ми спостерігали переліт вантажного борту з Тегерана до Москви. … Комплектуючі до дронів, з яких ворог продовжує збирати готові засоби ураження вже на своїй території, в активній роботі», – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог усе частіше займається виготовленням на своїй території відповідних об’єктів, оскільки маркують такі дрони специфічними літерами, які використовує російська армія.