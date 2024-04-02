Гуменюк заявила про посилення ворогом атак дронами

Окупанти продовжать посилювати атаки Шахедами.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” сказала керівниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

“Збір (дронів – ред.) відбувається у них постійно. Виробництво у них є, вони навіть хизуються тим, що роблять це на власній території, маркуючи дрони, друзки яких ми знаходимо, літерами російської абетки. Накопичення здійснюється системно. І те, що дронові атаки, які ми спостерігаємо останніми ночами, менш масовані, може свідчити про потребу переорієнтації, перерозподілу отриманого майна і підтягування накопиченого ресурсу. І далі атаки будуть посилюватися. Вони будуть досить регулярними, фактично кожну ніч ворог атакує”, – сказала Гуменюк.

Вона додала, що в ніч на 2 квітня ворог також здійснив атаку дронами з півдня на Дніпропетровщину та Кіровоградщину. Сили оборони півдня знищили три дрони на півдні Дніпропетровської області. В Кіровоградській області, за словами Гуменюк, є ураження обʼєкта критичної інфраструктури, люди не постраждали.