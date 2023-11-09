Грузинського виробника вин Bolero внесено до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України внесло провідну грузинську групу виноробних компаній Bolero до списку міжнародних спонсорів війни, повідомила пресслужба агентства.

“Хоч Грузія 2008 року сама стала жертвою російської агресії, деякі грузинські компанії, забуваючи історію, продовжують активно співпрацювати з рф. Після повномасштабного вторгнення держави-терориста РФ в Україну у 2022 році група грузинських виноробних компаній Bolero значно збільшила свій експорт до РФ і почала співпрацювати з підсанкційними росіянами”, – пояснили в НАЗК.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі 2023 року ввезення вин із Грузії до Росії зросло на 49%.

За даними НАЗК, об’єднана група виноробних підприємств включає: Bolero & Company Ltd., Gvmt Group LLC і Gruzvinprom LLC. Єдиним їхнім бенефіціаром є Вахтанг Карічашвілі, який має російське громадянство та є бізнес-партнером двоюрідного брата грузинського проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Зазначені компанії із січня 2022 року до жовтня 2023 року експортували свою продукцію до Росії на більш ніж $68 млн. Спільно підприємства групи переробляють більше ніж половину винограду, який вирощують у Грузії.

У фінансовому звіті Bolero & Company Ltd. зазначено, що значна частина її доходу формується за рахунок реалізації продукції на російському ринку.

Крім того, Bolero активно співпрацює з компаніями, пов’язаними з підсанкційними росіянами: Олександром Винокуровим (перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, України, Нової Зеландії, є зятем міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова), а також Ігорем Кесаєвим та Сергієм Кацієвим.

“Попри повномасштабне вторгнення рф в Україну, керівництво компанії вважає, що війна не вплинула і не матиме суттєвого впливу на їхню операційну діяльність найближчим часом”, – резюмували в НАЗК.