Група неповнолітніх намагалися переправити до Румунії п’ятьох чоловіків

Днями на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону прикордонні оперативники отримали інформацію про підготовку порушення державного кордону групою осіб.

Про це розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

“П’ятеро чоловіків через месенджер домовились з головним організатором схеми про переправлення до Румунії за грошову винагороду від 6 до 7 тисяч євро з людини. У визначений час четверо помічників організатора зустріли “клієнтів” на двох автомобілях. Схема була наступна: двоє везуть до певного місця, а ще двоє потім ведуть до лінії державного кордону”, – йдеться у повідомленні.

В ході затримання порушники намагались втекти, однак їм це не вдалося. В подальшому прикордонники з’ясували, що двом провідникам лише по 15 років, а ще одному, який був за кермом одного з автомобілів, 17 років.

“Неповнолітніх порушників передано батькам. Стосовно повнолітнього провідника до правоохоронних органів направлені повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України” та статтею 304 Кримінального кодексу України “Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність”. Відносно решти порушників складені матеріали за статтею 185-10 та частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – зазначили у ДПСУ.

Наразі тривають заходи щодо встановлення місця знаходження головного організатора протиправної схеми.