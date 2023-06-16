Суспільство

Головний рабин України відповів Путіну про “ганьбу єврейського народу”

16 Червня 2023 18:42
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путін, зеленський

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського “ганьбою єврейського народу”.

“Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишатиметься ним”, – зазначив Моше Реувен Асман в коментарі УНІАН.

Також головний рабин України підкреслив, що в Україні немає неонацистів. “В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину”, – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що з дитинства має багато друзів-євреїв, які нібито стверджують, що “Зеленський – не єврей, а ганьба єврейського народу”.

Також він сказав, що нібито не дає ніяких оцінок, але дивується, “як можна підтримувати неонацистський непотріб”.


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