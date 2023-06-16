Політика

Путін розповів про українські втрати та про національність Зеленського

16 Червня 2023 16:51
170
читать на русском →
путін

Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на пітерському економічному форумі, відповів на запитання щодо українського контрнаступу.

Він стверджує, що «на жодній із дільниць Україна не досягла своїх цілей, втрати у них більше ніж 1 до 10. 186 танків втрачено ЗСУ та 418 бронемашин різного класу. Незабаром Україна перестане використовувати свою техніку, все, що вони використовують – все ззовні, так довго не повоюєш. Україна робить нові спроби контрнаступу, бої точаться прямо зараз, у тому числі на Запорізькому напрямку, але шансів у Києва немає».

Також Путін висловився щодо національності Зеленського, назвав його «ганьбою єврейського народу».

“У мене багато друзів євреїв. Вони кажуть: Зеленський – не єврей, він – ганьба єврейського народу”, – заявив Путін і сказав, що так звана «денацифікація України» залишається «одним із ключових завдань».


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Червня 2023 19:12
27

Байден відкритий до того, щоб спростити Україні шлях до НАТО
16 Червня 2023 20:38
0

Зеленський: Путін або неадекватний, або не контролює свою армію
16 Червня 2023 19:01
14

Протягом доби окупанти завдали 24 авіаудара та близько 35 обстрілів з РСЗО – Генштаб
16 Червня 2023 17:22
37

Внаслідок обстрілу Херсона поранення отримали 23 особи
16 Червня 2023 17:13
41

У Вільнюсі питання запрошення України до НАТО не обговорюватиметься – Столтенберг
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Пам’ятник
Денис КАЗАНСКИЙ

Саморасчеловечивание
усі думки