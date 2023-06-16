Путін розповів про українські втрати та про національність Зеленського

Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на пітерському економічному форумі, відповів на запитання щодо українського контрнаступу.

Він стверджує, що «на жодній із дільниць Україна не досягла своїх цілей, втрати у них більше ніж 1 до 10. 186 танків втрачено ЗСУ та 418 бронемашин різного класу. Незабаром Україна перестане використовувати свою техніку, все, що вони використовують – все ззовні, так довго не повоюєш. Україна робить нові спроби контрнаступу, бої точаться прямо зараз, у тому числі на Запорізькому напрямку, але шансів у Києва немає».

Також Путін висловився щодо національності Зеленського, назвав його «ганьбою єврейського народу».

“У мене багато друзів євреїв. Вони кажуть: Зеленський – не єврей, він – ганьба єврейського народу”, – заявив Путін і сказав, що так звана «денацифікація України» залишається «одним із ключових завдань».