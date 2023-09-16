Голова Військового комітету НАТО повідомив, хто буде його наступником

Голова військового Комітету НАТО адмірал Роб Бауер оголосив ім’я свого наступника, вже за пів року ним стане керівник оборони Італійської Республіки адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Про це адмірал Роб Бауер оголосив сьогодні на пресконференції за підсумками зустрічі керівників оборони країн альянсу в Осло (Норвегія).

«Сьогодні керівники оборони вирішили продовжити мій мандат як голови Військового комітету, на додаткові шість місяців, і обрати італійського керівника оборони адмірала Драгоне, як мого наступника, на період у 2,5 роки. Точні дати передання повноважень будуть погоджені між нами з адміралом Драгоне пізніше. Я вітаю адмірала Драгоне з обранням на цю посаду», – сказав Роб Бауер, який є лейтенант-адміралом Королівського флоту Нідерландів.

Цей офіцер наголосив, що наступні пів року він присвятить продовженню зміцнення оборонного потенціалу НАТО та його здатності ефективно захищати близько мільярда людей, які проживають на територіях країн-союзниць, від поточних та майбутніх загроз.

За відкритими даними, адмірал Джузеппе Каво Драгоне є досвідченим військово-морським офіцером, який був призначений на посаду керівника оборони Італії у жовтні 2021 року. До цього, з 2019 року він служив начальником штабу італійського ВМФ, а також командувачам Об’єднаного оперативного командування та Об’єднаного штабу сил спеціальних операцій.