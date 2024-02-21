Політика

Голова служби безпеки Швеції назвала РФ основною загрозою безпеці країни

21 Лютого 2024 15:14
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швеція, рф
Шарлотта фон Ессен / Getty Images

Росія є головною міжнародною загрозою безпеці Швеції, а іноземні вороги можуть спробувати використати підвищений ризик екстремістського насильства з боку ісламістів і ультраправих.

Про це заявила глава служби безпеки Швеції Шарлотта фон Ессен, повідомляє Reuters, передає Суспільне.

Вона оприлюднила щорічний звіт про загрози, з якими стикається Швеція, яка відмовилася від багатовікового нейтралітету та подала заявку на вступ до НАТО після вторгнення РФ в Україну.

“Ми всі повинні навчитися жити з серйозною ситуацією з безпекою. Перш за все Росія, а також Китай та Іран продовжують становити найбільшу загрозу для Швеції, і вони працюють і певною мірою також працюють разом, щоб змінити поточну систему безпеки”, — сказала фон Ессен.

У серпні минулого року агентство підвищило оцінку рівня терористичної загрози до 4 з 3 за п’ятибальною шкалою після кількох інцидентів, коли у Швеції та сусідніх країнах люди спалювали Корани, обурюючи мусульман і провокуючи джихадистські погрози.

У заяві, що супроводжує звіт, служба безпеки заявила, що загрози з боку ультраправих та ісламістських груп можуть бути роздуті або використані ворогами Швеції за кордоном.

“Іноземні держави можуть використовувати войовничих екстремістів та інші типи організацій і осіб як посередників, щоб таємно вести діяльність, що загрожує безпеці”, — йдеться в заяві.

Керівник оперативного відділу Служби безпеки Фредрік Галльстрем заявив, що, оскільки дедалі більшу кількість російських шпигунів було вислано із Заходу, Москва змінює свою тактику і “використовує більш опортуністичні методи”.


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