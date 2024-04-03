Глава МЗС Молдови заявив, що “відносини з Росією знаходяться на найнижчому рівні в сучасній історії Республіки”

Доки в Україні триває війна, передумов для покращення відносин між Росією та Молдовою немає.

Про це заявив віцепремʼєр-міністр, міністр закордонних справ Республіки Молдова Міхай Попшой, передає IPN.md.

За його словами, Росія становить найбільшу загрозу національній безпеці, і про це йдеться і в стратегії безпеки Республіки Молдова.

Попшой зауважив, що погані відносини між Кишиневом та Москвою насамперед визначаються звірствами, скоєними російською армією в Україні, а також тим, як Кремль кидає виклик суверенітету та територіальній цілісності Республіки Молдова.

«Відносини з Росією знаходяться на найнижчому рівні в сучасній історії Республіки Молдова. Це відбиває сувору реальність, яку переживає наш регіон, особливо наші українські сусіди та друзі. Поки українці щодня переживають невимовні жахи, ми не бачимо передумов для покращення наших відносин з Росією. Поки продовжується це варварство, передумов не буде», – сказав Попшой у ході передачі «Dimensiunea Diplomatică» на громадському телеканалі.

Він наголосив, що Молдова, як і раніше, твердо підтримує суверенітет та цілісність України.

Попшой додав, що є й дії Росії проти суверенітету та цілісності Республіки Молдова, підтримка сепаратизму в придністровському регіоні, порушення суверенітету країни шляхом відмови вивести свої війська та боєприпаси. Останнім прикладом він назвав організацію президентських виборів РФ.

«У Республіці Молдова є агенти Кремля, ті, чиїми руками вони намагаються розхитати державу, дестабілізувати країну, підірвати процес європейської інтеграції, все це є яскравим підтвердженням того, що написано в стратегії безпеки. Там чорним по білому написано, що Російська Федерація є головною загрозою національній безпеці Республіки Молдова», – додав глава МЗС Молдови.

За його словами, Молдова продовжить денонсувати непотрібні угоди зі Співдружністю Незалежних Держав, зберігаючи в силі лише угоди з країнами СНД, які приносять користь громадянам.

«З СНД укладено понад 200 угод. Ми виявили понад 100 угод, які можуть бути розірвані з різних причин. Головна із них полягає у тому, що ці угоди так і не були реалізовані, вони не принесли відчутних переваг нашим громадянам. Деякі з них уже денонсували значну частину країн СНД. Ті, що не приносять жодної користі, які лежать мертвим вантажем усі ці роки, будуть денонсовані… За досить невеликою кількістю, можливо, кількома десятками угод, процес уже завершено», – додав міністр закордонних справ.