Політика

Глава МАГАТЕ: Запорізька АЕС належить Україні

6 Жовтня 2022 21:28
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заес

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що для нього очевидно, що Запорізька АЕС належить Україні та що її оператором має виступати український “Енергоатом”.

“Для нас очевидно, що ним володіє “Енергоатом”, оскільки це українська установа”, – сказав Гроссі на прес-конференції після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві.

Цього тижня Володимир Путін підписав указ про передачу захопленої АЕС до російської держвласності. Гроссі раніше цей указ не коментував.

“У тому, що стосується безпеки заводу та його роботи, ми, як і раніше, керуємося нашими угодами з Україною”, – сказав Гроссі.

“Ми – міжнародна організація, яка діє відповідно до міжнародного права, яке, як ви знаєте, не приймає анексій”, – додав глава МАГАТЕ.

Наступного тижня Гроссі планує відвідати Москву, щоб обговорити створення безпечної зони навколо АЕС.


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