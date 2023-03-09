Кримінал

Глава МАГАТЕ: Ситуація на Запорізька АЕС загрозлива

9 Березня 2023 12:26
32
читать на русском →
заес

На тлі чергового російського ракетного обстрілу глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив, що з кожним разом ядерна катастрофа глобального масштабу стає дедалі ближчою.

“Сьогодні вранці близько 5 ранку за місцевим часом Запорізька АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, коли була відключена її остання лінія в 750 кВ, єдина резервна лінія в 330 кВ була пошкоджена кілька днів тому і зараз ремонтується”, – заявив він у четвер.

За його словами, на об’єкті активовано всі 20 аварійних дизельних генераторів, вісім з яких забезпечують потужність АЕС, решта перебуває в режимі очікування.

Гроссі підкреслив, що це вже вшосте з початку війни, коли Запорізька АЕС переводиться на аварійний режим роботи. Останнім повним відключенням станції від зовнішнього енергопостачання сталося 23 листопада минулого року.

Ситуація навколо Запорізької АЕС – один із найнебезпечніших моментів цієї війни. Станція перейшла під контроль російських сил у перші дні вторгнення.

Експерти МАГАТЕ давно б’ють на сполох щодо того, що на її території в безпосередній близькості від атомних реакторів військові РФ ведуть будівництво об’єктів незрозумілого призначення.

Крім того, продовжуються періодичні обстріли Запорізької області. Сторони звинувачують одна одну у недотриманні заходів ядерної безпеки.

“Дозвольте мені нагадати, що це найбільша атомна станція у Європі. Що ми робимо? Як можна сидіти зараз у цій кімнаті, коли таке відбувається? Так не може продовжуватися”, – заявив Рафаель Гроссі.

Він визнав, що МАГАТЕ робить недостатньо для запобігання потенційній катастрофі.

“Ми ніби в кістки граємо, але одного разу наша вдача закінчиться”, – попередив він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Березня 2023 15:15
0

Шмигаль: “Особлива увага поверненню електроенергії в Харків”
9 Березня 2023 14:37
19

Зеленський провів нараду через російський ракетний удар
9 Березня 2023 13:44
36

Польща передала Україні обіцяні “Леопарди”
9 Березня 2023 13:32
109

У Москві заявили, що сьогодні по Україні був нанесений “удар возмєздія”
9 Березня 2023 12:26
32

Глава МАГАТЕ: Ситуація на Запорізька АЕС загрозлива
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
усі думки