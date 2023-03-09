Глава МАГАТЕ: Ситуація на Запорізька АЕС загрозлива

На тлі чергового російського ракетного обстрілу глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив, що з кожним разом ядерна катастрофа глобального масштабу стає дедалі ближчою.

“Сьогодні вранці близько 5 ранку за місцевим часом Запорізька АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, коли була відключена її остання лінія в 750 кВ, єдина резервна лінія в 330 кВ була пошкоджена кілька днів тому і зараз ремонтується”, – заявив він у четвер.

За його словами, на об’єкті активовано всі 20 аварійних дизельних генераторів, вісім з яких забезпечують потужність АЕС, решта перебуває в режимі очікування.

Гроссі підкреслив, що це вже вшосте з початку війни, коли Запорізька АЕС переводиться на аварійний режим роботи. Останнім повним відключенням станції від зовнішнього енергопостачання сталося 23 листопада минулого року.

Ситуація навколо Запорізької АЕС – один із найнебезпечніших моментів цієї війни. Станція перейшла під контроль російських сил у перші дні вторгнення.

Експерти МАГАТЕ давно б’ють на сполох щодо того, що на її території в безпосередній близькості від атомних реакторів військові РФ ведуть будівництво об’єктів незрозумілого призначення.

Крім того, продовжуються періодичні обстріли Запорізької області. Сторони звинувачують одна одну у недотриманні заходів ядерної безпеки.

“Дозвольте мені нагадати, що це найбільша атомна станція у Європі. Що ми робимо? Як можна сидіти зараз у цій кімнаті, коли таке відбувається? Так не може продовжуватися”, – заявив Рафаель Гроссі.

Він визнав, що МАГАТЕ робить недостатньо для запобігання потенційній катастрофі.

“Ми ніби в кістки граємо, але одного разу наша вдача закінчиться”, – попередив він.