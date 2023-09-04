Суспільство

Героя України призначено головним військкомом Львівщини

4 Вересня 2023 21:13
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Залужний, військомат

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив Героя України Дениса Чаюка очільником Львівського обласного ТЦК та СП.

Про це повідомляє пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

“Наказом Головнокомандувача Збройних сил України генералом Валерієм Залужним було призначено начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки – полковника Дениса Чаюка”.

Чаюк – учасник АТО. Вн брав участь у боях за Луганський аеропорт та місто Дебальцеве Донецької області. Від початку повномасштабної війни він є заступником  командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

У березні 2022 року дістав осколкове поранення. У квітні президент Володимир Зеленський присвоїв Чаюку звання Героя України “за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, за знищення техніки й живої сили ворога”.


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