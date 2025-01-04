Політика

Генштаб ЗСУ: Від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень
4 Січня 2025 16:50
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генштаб
Навчання з тактичної медицини в одному із підрозділів 100-ї окремої механізованої бригади / Фото 100 ОМБр

Ситуація на фронті залишається складною, попри значні втрати, ворог продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 16:00 4 січня.

Загалом за сьогодні зафіксовано 107 бойових зіткнень.

На Сумщині російські війська завдали артилерійських ударів по населених пунктах Олександрівка, Покровка, Яструбщина та Лугівка.

На Харківщині противник двічі штурмував оборонні рубежі в районі Стариці – одну атаку відбито, ще один бій триває. Також ворог завдав авіаційних ударів по Малих Проходах, Вовчанських Хуторах та Охрімівці.

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції українських підрозділів поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку зафіксовано 11 атак у районах Першотравневого, Надії, Макіївки, Новоєгорівки та Серебрянського лісу. Чотири бої тривають досі.

На Краматорському напрямку наші військові відбили сім атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Кліщіївки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять штурмів в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки, два бої тривають.

На Покровському напрямку зафіксовано 30 спроб прориву. Українські військові відбили 22 атаки в районах Мирного, Тимофіївки, Покровська, Нового Труда та інших населених пунктів.

На Курахівському напрямку відбито дев’ять атак, п’ять боїв тривають.

На Времівському напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Дачного та Янтарного. Наразі тривають дві атаки.

На Оріхівському напрямку росіяни намагалися просунутися в районі Новоданилівки, але зазнали невдачі.

На Курщині наші військові відбили дев’ять атак, п’ять боїв тривають.

На Сіверському, Придніпровському та Гуляйпільському напрямках активних дій ворога не зафіксовано.


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Генштаб ЗСУ: Від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень
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