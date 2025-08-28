Генштаб повідомив деталі нічних ударів по російських НПЗ

У ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів окупантів на території РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано масштабну пожежу на території об’єкта. Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії загарбників. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік.

Також підрозділи Сил безпілотних систем та ССО здійснили вогневе ураження Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області РФ. Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу. Підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього — понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки — 7 млн тонн нафти на рік.

Також уражено склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів, які задіяні у забезпеченні збройних сил окупантів. Об’єкти розташовані як безпосередньо у РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.