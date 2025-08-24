Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ

У ніч на 24 серпня 2025 року підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури противника — Сизранському нафтопереробному заводу (Самарська область рф).

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в рф.

Раніше повідомлялося, що у Сизрані Самарської області українські безпілотники атакували промислове підприємство. Тамтешній губернатор не уточнив, що саме за підприємство, але, за даними телеграм-каналу Astra, йдеться про Сизранський нафтопереробний завод.