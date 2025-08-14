Генштаб підтвердив ураження НПЗ “Лукойл” у Волгограді

У ніч на 14 серпня Збройні сили України завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу — ТОВ “Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка”. Підприємство забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі. Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються”, — йдеться в повідомленні.

Волгоградський нафтопереробний завод є одним із найбільших виробників пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Тут щорічно переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил Росії.