Генштаб опрацював пропозицію щодо мобілізації без участі ТЦК

Генштаб ЗСУ розробив пропозиції, згідно з якими командири військових частин можуть призивати військовозобов’язаних, які бажають проходити військову службу, без участі в цих заходах ТЦК і СП.

“Генеральним штабом Збройних Сил України, в ініціативному порядку, опрацьовано пропозиції щодо змін до “Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період”, що надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки”, – йдеться у повідомленні Генштаба.

В Генштабі вважають, що впровадження цих змін дозволить: