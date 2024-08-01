Суспільство

Генштаб опрацював пропозицію щодо мобілізації без участі ТЦК
1 Серпня 2024 19:07
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мобілізація
Рекрути складають присягу на вірність народу України / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Генштаб ЗСУ розробив пропозиції, згідно з якими командири військових частин можуть призивати військовозобов’язаних, які бажають проходити військову службу, без участі в цих заходах ТЦК і СП.

“Генеральним штабом Збройних Сил України, в ініціативному порядку, опрацьовано пропозиції щодо змін до “Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період”, що надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки”, – йдеться у повідомленні Генштаба.

В Генштабі вважають, що впровадження цих змін дозволить:

  • спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;
  • командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини;
  • військовозобов’язані можуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками;
  • нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

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