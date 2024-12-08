Генштаб: На фронті триває активізація боїв, ЗСУ стримують ворога

Ситуація на фронті залишається напруженою, із помітною активністю російських військ на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог використовує всі доступні ресурси для прориву, проте Сили оборони України професійно відбивають атаки, завдаючи противнику значних втрат. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу станом на 16:00.

Загальна ситуація

Протягом доби відбулося 146 бойових зіткнень. Артилерійські обстріли росіян завдали руйнувань у низці населених пунктів на прикордонні з РФ, серед яких Марчихина Буда, Баранівка, Дем’янівка, Бачівськ (Сумська область) та Михальчина Слобода (Чернігівська область).

Основні напрямки боїв

Харківський напрямок: російські війська тричі штурмували українські рубежі біля Вовчанська, Липців та Високої Яруги.

російські війська тричі штурмували українські рубежі біля Вовчанська, Липців та Високої Яруги. Куп’янський напрямок: окупанти вісім разів атакували позиції ЗСУ в районах Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Дві атаки ще тривають.

окупанти вісім разів атакували позиції ЗСУ в районах Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Дві атаки ще тривають. Лиманський напрямок: зафіксовано 21 атаку на позиції біля Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Надії та Макіївки. Вісім атак завершились провалом ворога, решта боїв тривають.

зафіксовано 21 атаку на позиції біля Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Надії та Макіївки. Вісім атак завершились провалом ворога, решта боїв тривають. Краматорський напрямок: спроби штурмів біля Ступочок не мали успіху.

Найгарячіші точки

Покровський напрямок: з початку доби окупанти здійснили 43 атаки поблизу Миролюбівки, Новоторецького, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нового Труда, Жовтого та Чумацького. ЗСУ відбили 36 з них, сім боїв ще тривають.

з початку доби окупанти здійснили 43 атаки поблизу Миролюбівки, Новоторецького, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нового Труда, Жовтого та Чумацького. ЗСУ відбили 36 з них, сім боїв ще тривають. Курахівський напрямок: у районах Сонцівки, Максимільянівки, Курахового та інших населених пунктів відбито 22 з 31 атаки. Бої тривають.

у районах Сонцівки, Максимільянівки, Курахового та інших населених пунктів відбито 22 з 31 атаки. Бої тривають. Времівський напрямок: противник 13 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного. Зараз триває шість боєзіткнень.

противник 13 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного. Зараз триває шість боєзіткнень. Оріхівський напрямок: ворог штурмував позиції ЗСУ поблизу Нестерянки.

ворог штурмував позиції ЗСУ поблизу Нестерянки. Придніпровський напрямок: три безрезультатні атаки росіян.

Напрямки зі зниженою активністю

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

Сили оборони України впевнено тримають позиції, незважаючи на інтенсивний тиск ворога.