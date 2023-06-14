Генсек НАТО: ніхто і не розраховував, що втрати України будуть нульовими

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи в середу на запитання журналістів про втрати України в наступі на південному фронті, сказав, що втрати неминучі, і завдання союзників України – забезпечити постачання зброї та техніки, щоб вона продовжувала наступ.

“Втрати, звичайно, будуть, у тому числі й у сучасній техніці НАТО. Ніхто не розраховував, що втрати будуть нульовими. Така реальність: там точаться дуже жорстокі бої”, – цитує Столтенберга агентство AFP.

“Коли починаєш такий великий контрнаступ проти статичної та добре підготовленої лінії оборони, яка включає мінні поля, протитанкові рови, “зуби дракона”, то, звичайно, будуть втрати […] але українці просуваються, вони показали, що вони дуже професійні” , – дає розгорнуту цитату агентство “Інтерфакс”.

Військові експерти на основі відкритих даних підрахували, що в атаках останніх днів на південному фронті українські підрозділи втратили, зокрема, близько півтора десятка американських бронемашин MRAP і, ймовірно, щонайменше три танки Leopard двох різних модифікацій.