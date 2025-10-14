        Суспільство

        Генерал-полковника Хомчака звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО

        Галина Шподарева
        14 Жовтня 2025 18:25
        Руслан Хомчак / Фото: Генштаб ЗСУ
        Руслан Хомчак / Фото: Генштаб ЗСУ

        Сьогодні Указом Президента України внесено кадрові зміни в структурі Ради національної безпеки і оборони. З посади першого заступника Секретаря РНБО України звільнено генерал-полковника Руслана Хомчака.

        Про це повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров у Facebook.

        Першим заступником Секретаря РНБО призначено генерал-майора Євгенія Острянського, який до цього працював заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

        Євгеній Острянський – офіцер із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

        В Раді національної безпеки та оборони України Острянський займатиметься військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашого війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки Верховного Головнокомандувача.

        “Вдячний Руслану Хомчаку за роки служби, професіоналізм і внесок у зміцнення системи національної безпеки”, – написав Умєров.  


