Генерал-полковника Хомчака звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО

Сьогодні Указом Президента України внесено кадрові зміни в структурі Ради національної безпеки і оборони. З посади першого заступника Секретаря РНБО України звільнено генерал-полковника Руслана Хомчака.

Про це повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров у Facebook.

Першим заступником Секретаря РНБО призначено генерал-майора Євгенія Острянського, який до цього працював заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Євгеній Острянський – офіцер із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

В Раді національної безпеки та оборони України Острянський займатиметься військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашого війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки Верховного Головнокомандувача.

“Вдячний Руслану Хомчаку за роки служби, професіоналізм і внесок у зміцнення системи національної безпеки”, – написав Умєров.