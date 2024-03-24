Генерал Ніколюк залишає Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ

Генерал Віктор Ніколюк складає з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.

Про це Ніколюк написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

“Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту”, – повідомив Ніколюк.

Він заявив, що складає з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажає своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік.

Він також висловив вдячність всім за плідну співпрацю.

“Маю впевненість про її продовження в нових умовах. Разом до перемоги! Маю честь!” – додав він.