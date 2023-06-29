Політика

Гауляйтера Запоріжжя Балицького засуджено на 15 років

29 Червня 2023 16:25
18
читать на русском →
сбу, колаборант, Запорізька область

На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити очільника окупаційної адміністрації рф у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького.

Суд призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомляє СБУ.

Встановлено, що колишній нардеп від забороненої партії «Опозиційний блок» Балицький на початку повномасштабного вторгнення рф одним з перших публічно підтримав російських окупантів.

Після цього загарбники призначили його гауляйтером на захопленій території регіону.

Щоб змусити працівників місцевого самоврядування визнати «повноваження» колаборанта, рашисти погрожували людям репресіями та фізичною розправою. Незгодних ув’язнювали до російських катівень, де потерпілих піддавали жорстоким тортурам.

Після призначення на «посаду» Балицький одразу приступив до виконання вказівок москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

За даними слідства, колаборант займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо «приєднання» Запорізької області до росії.

Під його керівництвом створювали незаконні «виборчкоми», в яких фальсифікували результати «голосування» на користь країни-агресора.

Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента рф з проханням «визнати» регіон як новий суб’єкт російської федерації.

Потім, 30 вересня 2022 року, на «урочистому» заході у кремлі він підписав незаконний «договір про входження» Запорізької області до складу росії.

Наразі зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини перед нашою державою.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Червня 2023 15:28
27

Після заколоту вагнерівці більше не воюватимуть в Україні, – вважає Буданов
29 Червня 2023 16:25
18

Гауляйтера Запоріжжя Балицького засуджено на 15 років
29 Червня 2023 15:12
43

На шести пляжах Харкова виявлено фекальне забруднення
29 Червня 2023 13:12
70

Прокуратура взялася за одеського військкома
29 Червня 2023 12:29
66

Держконцерн “Укроборонпром” реформували в акціонерне товариство
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
усі думки