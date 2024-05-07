Суспільство

Хакери зламали базу даних Міноборони Британії

7 Травня 2024 07:09
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британія, міноборони
Ілюстративне фото / Getty Images

Хакери зламали базу з даними військовослужбовців та співробітників Міністерства оборони Великої Британії.

Про це повідомляє Sky News.

За неофіційними даними, у вівторок уряд проінформує про цю подію депутатів парламенту.

Sky News стверджує, що хоча уряд не стане називати конкретну країну, за його інформацією, ці хакери пов’язані з владою Китаю.

Кібератака була здійснена на систему оплати праці військовослужбовцям і деяким ветеранам. Хакери отримали доступ переважно до імен та банківських реквізитів.

У Міноборони Британії сподіваються, що військові не будуть турбуватися про свою безпеку. Завтра їм нададуть консультацію та підтримку. Зарплати також будуть виплачені вчасно.

Sky News також зазначає, що система підрядника, яку вивели з ладу, не пов’язана з основними комп’ютерними системами Міністерства оборони. 


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