Політика

G7 закликала РФ негайно повернути Києву контроль над ЗАЕС

23 Жовтня 2022 17:21
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заес

Країни Великої сімки вимагають повернути Україні повний контроль над ЗАЕС. Окупанти повинні покинути територію станції.

Про це розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що потрібно більше колективної рішучості.

“G7 закликала росію негайно повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією та вивести з неї свій персонал та війська. Це важливо, але печерні люди розуміють виключно мову сили. Ця війна доводить, що ворог відступає під тиском ЗСУ, його економіка руйнується завдяки системним санкціям. Потрібно більше рішучості колективно добити ворога. З терористами інакше нічого не працює”, – написав Єрмак.

За інформацією Reuters, країни G7 також засудили викрадення Росією керівництва Запорізької АЕС.

“Ми засуджуємо неодноразове викрадення керівництва та персоналу української ЗАЕС Росією. Ми закликаємо Росію негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику, Україні”, – мовиться в заяві.


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