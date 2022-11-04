G7 погрожує Мінську наслідками за пряму участь у війні проти України

Країни “Великої сімки” пригрозили Білорусі “величезними додатковими витратами” у разі прямої участі у війні проти України.

У спільній заяві за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств G7, опублікованій на сайті МЗС ФРН, йдеться, що “якщо білоруська влада ще більше залучить Білорусь” до українського конфлікту, то країни “Великої сімки” “покладуть на режим величезні додаткові витрати”.

Раніше білоруський диктатор Лукашенко заявив, що Мінськ не має планів відправляти своїх військових до України. “Нам там, в Україні, робити нічого. І посилати воювати туди людей нам не потрібно”, – сказав Лукашенко.