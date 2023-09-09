G20 опублікувала декларацію лідерів

«Велика двадцятка» опублікувала Декларацію лідерів, уникнувши сценарію нездатності дійти згоди щодо комюніке. Bloomberg опублікував п’ять ключових висновків цієї заяви:
- У тексті видалена більшість формулювань, що виражають розбіжності щодо санкцій та пряме засудження дій Росії в Україні. Вони замінені одностайною думкою із посиланнями на принципи ООН.
- Рядок з тексту, прийнятого на Балі, в якому йшлося, що більшість країн рішуче засуджують конфлікт в Україні, цьогорічного проекту не повторюється. Натомість позначаються області згоди. Це положення Статуту ООН проти застосування сили та підтримка збереження територіальної цілісності. У новому проекті також вітаються зусилля щодо досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні».
- “Каскадні кризи” загрожують довгостроковому економічному зростанню. Боргова вразливість, стійка інфляція та геополітична напруженість означають, що «баланс ризиків, як і раніше, схиляється у бік зниження». Необхідно вжити заходів для запобігання банківським потрясінням та забезпечення цінової стабільності.
- G20 заявила, що працюватиме над забезпеченням недорогого фінансування, щоб допомогти країнам, що розвиваються, перейти на низький рівень викидів вуглекислого газу.
- Група також закликала до розширення переговорів щодо вирішення боргових проблем країн із низьким та середнім рівнем доходу. G20 вітала приєднання Африканського союзу до постійних членів і підкреслила свою рішучу підтримку континенту. Учасники підтвердили, що у 2026 році місцем проведення G20 будуть США, що викликало заперечення з боку Китаю.