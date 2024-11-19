Група двадцяти відмовляється відкрито засуджувати російське вторгнення в Україну

Найбільші економіки світу продемонстрували ослаблення підтримки України, випустивши спільну декларацію, в якій пом’якшено раніше узгоджену критику дій Росії проти України. Нова заява містить лише загальну згадку про “людські страждання”, спричинені 1000-денним конфліктом.

Про це пише The Financial Times.

Лідери G20 узгодили в Ріо-де-Жанейро заяву, в якій йдеться про “негативні додаткові наслідки війни” і вітаються “ініціативи, що підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир”.

На відміну від документа, підготовленого на торішньому саміті G20 у Нью-Делі, цьогорічне комюніке не містило засудження ядерних загроз і вимоги припинити атаки на продовольчу та енергетичну інфраструктуру України.

Деякі європейські делегації наполягали на більш жорстких формулюваннях, які засуджують Росію у зв’язку з її атаками на енергетичну інфраструктуру, але зрештою відмовилися від цієї вимоги через побоювання, що вона може зірвати ухвалення спільної заяви в цілому.

“Формулювання недостатньо сильні… Немає нічого про останні напади… Але ніхто не хотів заходити надто далеко, інакше почалася б бійка і не було б жодної заяви”, – сказав один європейський дипломат у Ріо.