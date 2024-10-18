Володимир Путін відмовляється від участі у саміті G20 в Бразилії через ризик арешту МКС 

Російський президент Володимир Путін оголосив про своє рішення не відвідувати майбутній саміт G20 у Бразилії. Головною причиною такого кроку є загроза арешту за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом (МКС).

За інформацією агентства “Інтерфакс”, Путін пояснив свою відсутність небажанням створювати перешкоди для нормального проведення саміту. Він зазначив, що має “добрі відносини” з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, але його присутність могла б відвернути увагу від основних питань зустрічі.

“Навіщо мені навмисно їхати туди, щоб зірвати нормальну роботу форуму?” – риторично запитав Путін. Він додав, що навіть якщо не брати до уваги ордер МКС, сам факт його присутності призведе до того, що “всі розмови крутитимуться лише навколо цього питання”.

Путін запевнив, що Росія знайде гідного представника для участі в саміті G20 в Бразилії, який належним чином представлятиме інтереси країни на міжнародній арені.