FT: Захід вагається щодо України

Коли Україна відчайдушно потребує довгострокових фінансових та військових зобов’язань, два її найважливіші прихильники – ЄС та США – виявилися не зовсім готовими. І це викликає сумніви у рішучості Заходу, пише The Financial Times.

Що стосується ЄС під загрозою не лише фінансова підтримка. Передбачалося, що блок стане опорою для західної інтеграції України з перспективою, зрештою, її членства. Згода ЄС розпочати переговори про вступ дала б Києву таку необхідну політичну перемогу над Москвою після року військових розчарувань, але Угорщина пообіцяла заблокувати це.

Найбільше Київ непокоїть те, що підтримка України, яка колись була питанням широкого міжпартійного консенсусу, перетворилася на політичну розмінну монету з обох боків Атлантики.

Фінансові труднощі, з якими стикається Україна, величезні та невблаганні, зазначає видання. Уряд використовує всі податкові надходження аби покрити витрати на оборону. Вони становлять близько половини державних видатків.

Хоча Україна отримала зброї та військову підготовку на суму близько 100 млрд доларів, їй також необхідна іноземна допомога для оплати роботи уряду, державних послуг, пенсій та допомоги.

Згідно з бюджетом, наступного року буде потрібно 41 млрд доларів зовнішнього фінансування. Київ розраховує на $18 млрд від ЄС, $8,5 млрд від США, $5,4 млрд від МВФ, $1,5 млрд від інших банків розвитку та $1 млрд від Великобританії. Крім того, ще ведуться переговори з іншими партнерами – Японією та Канадою.

Хоча частину необхідних грошей буде виплачено незалежно від того, що відбудеться у Вашингтоні чи Брюсселі, Києву необхідно, щоб гроші почали надходити наступного місяця. Якщо вони не надійдуть і Київ не зможе запозичити достатньо коштів усередині країни, йому доведеться вдатися до грошового фінансування з боку центрального банку, що може призвести до гіперінфляції та поставити під загрозу фінансову стабільність. Звідси й тривога щодо тупикової ситуації в ЄС та США.