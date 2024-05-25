Політика

FT: Угорщина блокує все, що пов’язано з військовою підтримкою України

25 Травня 2024 10:34
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Угорщина
Президент Угорщини Віктор Орбан / Фото dpa

Угорщина затримує ухвалення закону, який дозволив би Україні отримати від ЄС до 2 млрд євро на закупівлю зброї, що стало ударом по спробах мобілізувати прибутки від російських активів, заморожених у рамках санкцій. Про це пише The Financial Times.

Після багатомісячних дебатів країни ЄС цього місяця погодилися використати прибуток від близько 190 млрд євро, які знаходяться в бельгійському депозитарії Euroclear, для закупівлі зброї для України.

“Наразі вони блокують усе, що пов’язано з військовою підтримкою України”, – сказав один зі співрозмовників FT, припустивши, що заперечення Будапешта збережуться принаймні до європейських виборів, які відбудуться в червні.

За словами другого джерела, щоб домогтися згоди на використання прибутку від заморожених російських активів, чиновники ЄС запропонували Угорщині угоду, згідно з якою її частка брюссельських фондів не буде використовуватися для закупівлі зброї для України.

Це переконало Будапешт не накладати вето на схему, але він затримує реалізацію умов, не підтримуючи необхідне законодавство. Будапешт у принципі не заперечує, але в нього є сумніви щодо автоматичного здійснення платежів, кажуть джерела.

Міністри фінансів країн G7 обговорили окремий план США з надання кредиту Україні за рахунок майбутніх прибутків від російських активів. Міністри сподівалися, що угода за такою схемою може бути досягнута на саміті лідерів G7 у червні, але деякі деталі ще не узгоджені.

Будь-яке рішення на рівні G7 про використання майбутніх прибутків потребуватиме одноголосної підтримки з боку 27 країн ЄС, що дасть Угорщині додаткову можливість зірвати зусилля щодо подальшого фінансування України.


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