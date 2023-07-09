Політика

FT: США та ФРН протистоять тиску щодо просування заявки України на вступ до НАТО

9 Липня 2023 20:58
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нато, саміт, україна

Члени НАТО були захоплені зненацька консервативною позицією США та Німеччини щодо членства України в альянсі. Як пише лондонська The Financial Times, розбіжності загрожують затьмарити прогрес щодо окремих довгострокових гарантій безпеки для Києва.

Великобританія, Франція, Німеччина, США та інші союзники мають намір оголосити на саміті про угоду щодо широкого спектру питань. Очікується, що коаліція союзників анонсує початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Прихильники вступу Києва до блоку впевнені, що ігнорування прохання про вступ грає на руку Путіну, адже так він досягає однієї з цілей війни проти України.

Опоненти, очолювані США та Німеччиною, кажуть, що Київ не може взяти на себе зобов’язання, поки не закінчаться бойові дії. Також члени альянсу погодилися дозволити Україні не виконувати план дій, необхідний для вступу до НАТО. Його замінять кроки, за якими Україна зможе відповідати стандартам у галузі боротьби з корупцією, сумісності озброєнь та захисту обміну розвідувальною інформацією.

У листопаді міністри закордонних справ НАТО проведуть оцінку прогресу.

Переговори між послами країн НАТО щодо підсумкового комюніке, які відбувалися у неділю, не завершилися компромісом. Лідери країн, мабуть, його доопрацюють самі.


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