FT: Росіяни безоглядно вірять Путіну, який звинуватив Україну в теракті

Ганні та її прикутому до інвалідного візка синові-підлітку знадобилося всього 17 хвилин, щоб вибратися з другого поверху московського концертного залу після того, як пролунали перші автоматні постріли, і дістатися до будинку на таксі, пише The Financial Times.

Через кілька годин вона вже не сумнівалася, хто винен в одному з найсмертоносніших терактів у сучасній історії Росії.

“Терористи бігли в бік України, тож, схоже, це була Україна… Їм потрібно було чимось відвернути увагу від лінії фронту. А загибель росіян, навіть тих, хто не брав безпосередньої участі у війні, включно з дітьми, завжди була причиною великої радості для українських патріотів”, – сказала Financial Times Ганна, 41-річний страховий агент.

Її реакція показує, як Кремль відразу ж скористався можливістю використати цю бійню як пропагандистський інструмент у конфлікті проти України.

Опитування, проведені незабаром після нападу, показали, що більшість росіян вважають, що за ним стоїть Київ, хоча, з огляду на придушення інакомислення президентом Путіним, як і раніше, важко визначити, наскільки щирим є зростання антиукраїнських настроїв у Росії.

Багато росіян, опитаних після теракту, підтвердили версію про Україну. За даними опитування англо-українського центру OpenMinds, який поділився своїми результатами з FT, понад 50% опитаних звинуватили українське керівництво і лише 27% вказали на ІДІЛ. Ще 6% звинуватили “колективний Захід”, а саме США, Велику Британію і НАТО.

Понад 75% респондентів вважають Путіна найнадійнішим або абсолютно надійним джерелом інформації про атаку, свідчать дані OpenMinds.

“Якщо пропаганда і влада звинуватять Україну як основний наратив, люди повірять у це, тому що контроль над інформаційним простором майже абсолютний”, – сказав соціолог і директор “Левада-Центру” Денис Волков.

Цього разу риторика Путіна була спрямована на Київ, тому що він розглядає конфлікт як екзистенціальний, каже старший науковий співробітник Російсько-Євразійського Центру Карнегі Тетяна Станова.

“Путін вважає, що вони хочуть знищити Росію, тому їм приписують усе, що здається спробою зробити це. Чи вигідно це Україні? Чи радіють цьому українці? Чи була в них технічна можливість зробити це? Тоді це мають бути вони”, – сказала Станова.

Однак деякі росіяни не впевнені в українському сліді. Згідно з даними OpenMinds, молодші люди і респонденти, які виступають проти конфлікту в Україні, більш схильні звинувачувати в нападі ІДІЛ, а не Київ. Серед противників конфлікту 50% звинувачують ІДІЛ, тоді як серед тих, хто підтримує бойові дії, таких 12%.

“Росіяни добре вміють повторювати пропагандистські наративи в опитуваннях громадської думки”, – каже московський опозиціонер і співзасновник проєкту з вивчення громадської думки “Хроники” Олексій Міняйло. За його словами, це не стільки “ознака активної підтримки”, скільки “відображення того, що вони відчувають себе нездатними щось змінити”.

Після нападу на концертний зал російська влада зробила незвичайний крок – оприлюднила відеозаписи, на яких співробітники спецслужб катують і б’ють підозрюваних. Застосування тортур російськими спецслужбами було широко відоме, каже військовий експерт і почесний професор Університетського коледжу Лондона Марк Галеотті. Але оприлюднення відеозаписів із тортурами “для публіки, яка здебільшого схвалює їх”, було чимось новим.

“У минулому не можна було очікувати такої кровожерливості”, – сказав Галеотті. Але росіяни і без того були на взводі після двох років військового конфлікту, дедалі зухваліших атак українських безпілотників і можливості чергової непопулярної хвилі мобілізації, сказав він. “Це населення налякане і не може просто сидіти склавши руки і дозволити дідусеві Путіну розібратися у всьому. Вони відчувають сильний жах і реагують”, – каже Галеотті.

Цей теракт посилив заклики до відновлення в Росії смертної кари, на яку з 1996 року діє мораторій. Формально останнє слово в питанні про мораторій залишається за конституційним судом, але реальне рішення за Путіним. “Якщо питання про скасування мораторію на смертну кару постане формально, багато хто буде за це виступати”, – вважає директор “Левада-Центру” Денис Волков.