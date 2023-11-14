FT: російська нафта продається вище встановленої “стелі цін”

За словами західних чиновників і відповідно до даних про експорт РФ, обмеження ціни на російську нафту майже повністю обходиться, що змушує шукати шляхи посилення обмежень. Про це пише Financial Times.

Один високопоставлений європейський урядовець заявив, що “майже жодна” з поставок нафти РФ морем у жовтні не була здійснена за ціною нижче 60 доларів за барель, яку запровадили країни G7 та їх союзники.

“Останні дані свідчать про те, що ми повинні бути більш жорсткими. Ми не маємо жодного бажання дозволяти Росії продовжувати робити це”, – сказав чиновник.

Останніми днями в ЄС обговорювали питання посилення ліміту цін, включаючи варіанти розширення контролю за дотриманням санкцій або обмеження доступу Росії до ринку старих нафтових танкерів.

Занепокоєння західних чиновників підкріплюється офіційною російською статистикою щодо продажу нафти в жовтні, яка, за словами Москви, свідчить про те, що середня ціна, отримана за барель, перевищувала 80 доларів. Хоча економічна статистика від РФ ставиться під сумнів під час війни, зафіксований рівень є основою для визначення того, як Москва оподатковує експорт нафти.

Стрибок цін завдав удару по зусиллях G7 щодо обмеження грошей, які надходять до Кремля для фінансування повномасштабного вторгнення в Україну.

Члени G7 та Австралія запровадили обмеження цін на нафту в грудні минулого року з метою зменшити доходи Росії, перекривши їй доступ до західних послуг, таких як транспортування та страхування, якщо трейдери не дотримуватимуться ліміту в 60 доларів.

Хоча ці заходи мали певний успіх на початковому етапі, Росія виявилася вправною у протидії їм, наприклад, розширюючи так званий “тіньовий флот” застарілих нафтових танкерів, щоб обійти західні ринки.

Середня ціна основної експортної марки російської нафти Urals перевищила 60 доларів цього літа, коли ціни на нафту зросли через скорочення поставок з боку Саудівської Аравії та Москви разом із ширшим картелем ОПЕК+, але значна частина нафти продовжувала продаватися нижче цього рiвня.

Однак наприкінці вересня FT повідомила, що в серпні майже три чверті всіх морських потоків російської нафти йшли без західного страхування, що стало ключовою ознакою того, що все більше компаній перестають дотримуватися цінового ліміту.

У жовтні лише 37 із 134 танкерів, що перевозили російську нафту, мали західне страхування, і чиновники кажуть, що кількість суден, які дотримуються ліміту цін при поставках, зараз, швидше за все, значно менша.

Європейські чиновники занепокоєні тим, що деякі західні страхові компанії отримали від російських нафтових компаній або трейдерів неправдиві декларації, які мають містити письмові запевнення, що ціна на нафту буде нижчою за 60 доларів. Одним із механізмів, за допомогою якого це досягалося раніше, було завищення вартості транспортування.

Західні чиновники заявляють, що вони залишаються прихильниками запровадження “стелі цін” навіть якщо визнають, що частина нафти все ще продається за ціною, вищою за встановлену межу.

Представник Міністерства фінансів США пояснив, що мета полягає не лише в тому, щоб зробити так, аби якомога більше нафти продавалося нижче верхньої межі, але й у тому, щоб “змінити стимули для Росії таким чином, аби змусити її робити важкий вибір”. Перехід до продажу нафти здебільшого без західного страхування і транспортування спричинив “великі витрати” для Кремля.

Професор Джеффрі Зонненфельд, який консультував Міністерство фінансів США щодо питань обмеження цін, сказав, що довші рейси для нафтових танкерів, вищі страхові внески, збільшення портових потужностей і нові витрати додали близько 36 доларів за барель до вартості продажу російської нафти, обмеживши прибутки Москви.

Члени G7 вже почали посилювати контроль за дотриманням ліміту. Минулого тижня Велика Британія запровадила санкції проти трейдера Paramount Energy & Commodities DMCC, який базується у Дубаї, заявивши, що РФ використовувала його для пом’якшення удару від санкцій, пов’язаних із нафтою.

Цього місяця Міністерство фінансів США запросило у 30 компаній інформацію про 98 суден, які можуть порушувати ліміт цін.

Ціна, яку Росія отримує за свою нафту, все ще нижча за ціну нафти марки Brent, яка в жовтні становила в середньому 89 доларів за барель.

Але Росія змогла зменшити знижку на свою нафту з 40 доларів за барель на початку цього року до менш ніж 10 доларів за барель минулого місяця.

Ціновий ліміт також повинен утримати російську нафту на світових ринках, оскільки члени “Великої сімки” намагалися уникнути дефіциту пропозиції і стрибка цін, які були б вигідні Москві.

Західні політики перед виборами прагнуть тримати ціни під контролем, щоб допомогти приборкати інфляцію. Президент США Джо Байден, якому наступного року, ймовірно, доведеться боротися за переобрання з колишнім президентом Дональдом Трампом, пообіцяв спробувати утримати ціни в найбільшій країні-споживачеві нафти в світі на низькому рівні.

Росія також запровадила обмеження на експорт нафтопродуктів, звинувачуючи в цьому внутрішній дефіцит, але викликаючи побоювання, що Москва може використати поставки нафти як зброю.