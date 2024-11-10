FT: Позиція Туска щодо мігрантів завдає шкоди польській економіці

Візові обмеження і прикордонний контроль позбавляють Польщу такої необхідної іноземної робочої сили, кажуть керівники місцевих підприємств, пише Financial Times.

Цього літа польська пекарня Putka почала проводити заняття з англійської мови, щоб полегшити спілкування між своїми іноземними співробітниками.

Розташована на західній околиці Варшави, компанія ледве залучає місцевих жителів і вдається до послуг працівників з таких різних країн, як Сенегал, Індія і Колумбія, які тепер становлять половину її виробничої команди, що складається з 500 осіб.

Головний виконавчий директор Гжегож Путка, четверте покоління його сім’ї, що управляє підприємством, сказав, що іноземні робітники добре інтегрувалися, але їх потрібно набагато більше: «Ми просто не можемо продавати стільки, скільки могли б, якби нам було легше наймати іноземців».

Бізнесмени та аналітики попереджають, що нещодавній поворот прем’єр-міністра Дональда Туска в бік міграції, хоча і є частиною посилення позиції на рівні ЄС, ризикує вдарити по бізнесу, який потребує робочої сили мігрантів, щоб компенсувати старіння робочої сили в Польщі.

Ринок праці в Польщі є найщільнішим з 1990 року, коли країна почала перехід від комунізму. Рівень безробіття в країні становить 2,9 % – це другий найнижчий показник у ЄС після Чеської Республіки, а Варшава, за даними Євростату, є регіоном із найвищим рівнем зайнятості в блоці.

У відповідь на це підприємства все частіше шукають співробітників за кордоном. Зараз у країні зареєстровано 1,16 млн іноземних працівників – у 10 разів більше, ніж десять років тому, за даними Управління соціального забезпечення Польщі.

Заявивши, що Польща буде відкрита для кваліфікованих іноземних працівників, Туск вжив низку заходів, спрямованих на захист безпеки країни і демонстрацію своєї жорсткої позиції щодо нелегальної міграції напередодні президентських виборів у травні наступного року.

Його уряд скоротив кількість усіх віз, виданих у першій половині цього року, на 31% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Правила видачі студентських віз також були посилені, щоб запобігти зловживанням з боку приїжджих, які планують працювати, а не вчитися.

Адміністрація Туска також продовжила політику свого попередника щодо посилення безпеки на кордоні з Білоруссю, щоб зупинити те, що Варшава називає «гібридною війною», яку веде Росія, сприяючи мігрантам з Близького Сходу в перетині кордону з Польщею. У жовтні Туск оголосив, що Польща призупинить право на притулок для мігрантів, які прибувають через Білорусь, – крок, широко підтриманий західними лідерами.

«Ми бачимо, як ЄС разом із Великою Британією експериментує з тим, що може спрацювати», – сказав в інтерв’ю міністр закордонних справ Радослав Сікорський. «[Контроль] над міграцією важливий для Британії, важливий для Німеччини, важливий для США, то чому ж він не має бути важливим для Польщі?»

Туск стверджує, що його стратегія допуску в країну тільки кваліфікованих працівників може забезпечити як економічне зростання, так і безпеку. «Ввозити в країну безліч людей, які абсолютно не мають кваліфікації, – це неправильний шлях», – заявив він на конференції в польському місті Сопот минулого місяця.

Але обмеження «можуть вбити один із найважливіших для Польщі секторів», попередив Мацей Вроньський, президент організації Transport and Logistics Poland, що представляє інтереси операторів вантажних автомобілів – найбільшого національного автопарку в ЄС.

«Уряд Туска все ускладнив: і залучення нових іноземців, і продовження віз для тих, хто вже працює у нас», – сказав він.

Дві третини іноземної робочої сили Польщі припадає на Україну, але повномасштабне вторгнення Росії 2022 року значно змінило демографічну ситуацію, оскільки деякі чоловіки повернулися на батьківщину, щоб узяти участь у воєнних діях, а жінки та діти залишилися в Польщі. Це призвело до нестачі робочої сили, особливо в секторах із переважанням чоловіків, таких як транспорт і будівництво.

За словами Вроньського, середній вік польських далекобійників становить 55 років, а більше половини з 300 000 польських водіїв далекого сполучення не є громадянами ЄС. «Молоді поляки з покоління Z хочуть бути користувачами YouTube, а не водіями», – додав він.

За словами Анджея Кубісяка, заступника директора Польського економічного інституту, аналітичного центру, що фінансується державою, обмеження запроваджуються «якраз тоді, коли ми вперше чітко бачимо депопуляцію і погані демографічні показники».

За даними Євростату, 2023 року в Польщі вже шостий рік поспіль скорочується чисельність населення – на 133 000 осіб. За даними інституту Кубісяка, за нинішньої демографічної ситуації ринок праці Польщі втратить 2,1 млн працівників до 2035 року.

На заводі Putka перехід на багатонаціональний штат також призвів до збільшення ротації персоналу через обмежений термін дії віз. За словами представників компанії, оплата послуг спеціалізованих агентств з працевлаштування, що займаються оформленням імміграційних документів і наданням житла, означає, що іноземний персонал обходиться приблизно на 10 відсотків дорожче, ніж польські працівники.

Але працівники кажуть, що раді бути частиною такого міжнародного середовища. Олексій Тоткал, який втік з України у 2022 році, сказав про своїх чотирьох індійських колег, що він «дізнається про їхні традиції і всякі інші речі, про які я ніколи не чув на Донбасі».

За словами Данути Хюбнер, колишньої професорки Варшавської школи економіки і першого комісара Польщі у справах ЄС, повернення українців на батьківщину посилить брак робочої сили і вимагатиме від Польщі приймати більше працівників з усього світу.

«Можливо, коли-небудь наші вулиці будуть виглядати [так само різноманітно, як] вулиці Лондона – що важко уявити, дивлячись на наших політиків і думаючи, як вони будуть цьому раді», – сказала вона. «Але я не бачу іншого виходу».