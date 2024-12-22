Економіка

Fortune: Військова машина Росії працює на знос і близька до краху
22 Грудня 2024 13:34
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війна, росія
Російський танк Т-80БВ, знищений гранатою Ф-1, скинутою українським БПЛА / Скриншот відео @airborne1126

Війна в Україні виснажує запаси зброї в Росії швидше, ніж встигає створюватися заміна, а підприємства, що мають вирішальне значення для оборонного сектору, попереджають про високі процентні ставки, пише Fortune.

Після майже трьох років бойових дій в Україні накопичується все більше доказів того, що російський військово-промисловий комплекс близький до краху.

Президент Володимир Путін мобілізував економіку на потреби російського вторгнення, що призвело до виділення величезних державних коштів оборонним підрядникам, а також до низького безробіття, оскільки люди працездатного віку створювали зброю на заводах або служили на передовій.

Але це також призвело до зростання інфляції, яка досягла 9% і навіть змусила Путіна визнати, що вона «викликає тривогу». Центральний банк Росії підняв базову ставку до 21%, щоб стримати зростання цін, але підприємства відчувають на собі весь тягар цього посилення кредитно-грошової політики.

Останніми місяцями лідери оборонної промисловості та суміжних секторів, що мають вирішальне значення для військової машини, забили на сполох.

Глава державного збройового гіганта «Ростех» попередив, що якщо ставки лишатимуться високими, «то практично більшість наших підприємств збанкрутують». Власник російського сталеливарного гіганта «Северсталь» заявив, що підприємствам вигідніше скоротити обсяги виробництва і розмістити гроші на депозитах під відсотки. А глава Челябінського ковальсько-пресового заводу заявив на економічному форумі, що ключові напрямки машинобудування можуть «впасти».

Підрядники в російській оборонній промисловості повідомляють про неплатежі та підвищення вартості фінансування, повідомила Washington Post Олександра Прокопенко, науковий співробітник Російсько-Євразійського центру Карнегі.

Тим часом, інші аналітики пророкують, що російська економіка не зможе підтримувати війну Путіна в Україні до кінця наступного року, оскільки здатність заповнювати втрати на полі бою зброєю часів холодної війни вичерпується.

Наприклад, військові втрачають близько 320 стволів танків і артилерійських гармат на місяць, а російські заводи можуть виробляти тільки 20 на місяць, що змушує Кремль копатися в застарілих радянських запасах. Але цього недостатньо, і, згідно з недавнім аналізом журналу Foreign Policy, Росія вичерпає запаси стволів десь у 2025 році.

Ситуація стала плачевною ще минулого року, коли найбільша російська кіностудія передала в дар близько 50 танків і бронемашин 1950-х років, які вона використовувала як реквізит.

«Я знав, що вони потрібні, зв’язався з Міністерством оборони, і вони прийняли ці машини», – сказав генеральний директор “Мосфільму” Карен Шахназаров під час зустрічі з Путіним.


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