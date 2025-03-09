FT: Китайці скуповують частки в компаніях Ілона Маска

За словами керуючих активами та інвесторів, які беруть участь в угодах, заможні китайські інвестори непомітно вливають десятки мільйонів доларів у приватні компанії, які контролюються Ілоном Маском, використовуючи механізм, що приховує їхні особистості від сторонніх очей, пише Financial Times.

Відтоді як Ілон Маск став ключовою фігурою в прагненні президента США Дональда Трампа перебудувати американський уряд, китайські озпордники активами стали рекламувати відносини цієї пари як привабливий спосіб залучення капіталу від багатих китайців. Гроші течуть у непублічні підприємства Маска, зокрема xAI, Neuralink і SpaceX.

Інвестиції розміщуються через непрозорі структури, відомі як компанії спеціального призначення, що дають змогу приховати особи інвесторів, щоб уникнути гніву влади США і компаній, які побоюються китайського капіталу під час кризи у відносинах між двома країнами.

Керуючі активами, що стоять за цими угодами, повідомили інвесторам, що ці структури спеціально створені для того, щоб уникнути розкриття інформації.

Використання спеціалізованих компаній у фінансуванні – звичайна справа, і в цих схемах немає нічого протизаконного. Проте це викликає побоювання з приводу можливості неправомірного впливу і конфлікту інтересів у той час, коли Маск бере безпрецедентну участь в управлінні, політиці та бізнесі США.

«Як може людина, що займає становище Маска, мати стільки зв’язків із Китаєм, але при цьому бути хорошою людиною для реформування уряду США?» – каже Дерек Скайсорс, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва. Приплив китайських грошей у бізнес-імперію Маска «доповнює картину того, що він більше зацікавлений у своїй репутації та своєму бренді в Китаї, ніж в американських інтересах».

Непрозорий характер структур не дає змоги оцінити весь масштаб китайського капіталу, що вливається в приватні підприємства Маска. Але три китайських керуючих активами повідомили Financial Times, що за останні два роки вони продали китайським інвесторам акції SpaceX, xAI і Neuralink на суму понад $30 млн.

Загалом SpaceX залучила понад $10 млрд від інвесторів з усього світу з моменту свого заснування 2002 року, згідно з даними PitchBook.

За словами людей, які беруть участь в угодах, приплив китайського капіталу в бізнес-імперію Маска насамперед спрямований на отримання прибутку і має мало спільного з передачею технологій або впливом на державну політику.

В умовах млявої внутрішньої економіки багаті китайці шукають можливості для інвестицій за кордоном.

Однак така структура означає, що китайські інвестори отримують обмежену інформацію про фінансові показники та результати діяльності компанії (якщо взагалі отримують), на відміну від тих подробиць, якими діляться з основними інвесторами.

Хоча Маск підтримує теплі відносини з Пекіном, компанії було важко отримати прямі інвестиції з Китаю, кажуть фінансові консультанти. Пекінські яструби безпеки критикують SpaceX за її зв’язки з американськими військовими.

«Китайським компаніям нелегко інвестувати в таку відому американську високотехнологічну компанію, як SpaceX», – каже Кевін Чен, головний економіст Horizon Financial, фінансової консультаційної групи в Нью-Йорку. «Китайські гроші не вітаються в багатьох секторах».

У середу вдень сотні китайських інвесторів узяли участь у вебінарі, щоб послухати, як представник Homaer Financial, що управляє активами в східному Китаї, пропонує можливість інвестувати в SpaceX лише за 200 000 доларів на людину.

Представник Homaer заявила, що, на її думку, вартість SpaceX зросте майже втричі до $1,1 трлн упродовж трьох років, зокрема завдяки «всебічній» підтримці з боку уряду і збройних сил США, які продовжували розміщувати замовлення на постачання космічних технологій навіть «у важкі часи».

Китайські багатії почали фінансувати приватні підприємства Маска наприкінці 2010-х років, коли 2019 року засновник Tesla почав будувати завод із виробництва електромобілів у Шанхаї, щоб скористатися ефективними та дешевими ланцюжками поставок у країні.

Ранні інвестиції окупилися. У жовтні компанія Homaer повідомила в соціальних мережах, що група її клієнтів отримала 530-відсотковий прибуток, інвестувавши в SpaceX у червні 2018 року, а за шість років перевела кошти в готівку.

Один з інвесторів Homaer підтвердив цю цифру, додавши, що шкодує про те, що не вклав більше коштів. «Я знав, що Маск – хороший бізнесмен», – сказав він. «Але я не очікував, що він доб’ється такого успіху за такий короткий термін».

За останні два роки компанія Homaer відкрила три фонди для інвестицій у SpaceX і змогла досягти поставлених цілей із залучення капіталу протягом кількох тижнів, сказала людина, знайома з цим питанням.

Коли Пекін ввів обмеження на діяльність приватних компаній – зокрема скасував IPO Ant Group Джека Ма і зажадав від компанії DiDi Global провести делістинг у США, – вартість підприємств Маска продовжувала зростати.

«Я більше вірю в Маска, ніж у більшість китайських підприємців-стартаперів, які ледве справляються з економікою, в якій дедалі більше домінує держава», – сказав один з інвесторів, який купив акції SpaceX через Homaer минулого року.

Деякі китайці поплатилися за те, що відкрито купували частки в підприємствах Маска. Китайська компанія Leo Group потрапила в заголовки газет 2021 року, коли оголосила про плани інвестувати $50 млн у SpaceX через Tomales Bay Capital, каліфорнійський фонд прямих інвестицій. Менш ніж за тиждень американський партнер Leo відкликав угоду, пославшись на те, що SpaceX не хоче розкривати інформацію про китайську частку, що призвело до подальшої судової тяганини між двома компаніями.

У відповідь на це китайці звернулися до спеціалізованих компаній. Керуючі активами об’єднують кошти інвесторів у зареєстровану на Кайманових островах структуру, яка вкладає гроші в американські фонди, керовані західними приватними інвестиційними компаніями, що вже є інвесторами в підприємства Маска.

Присутність китайських фондів не відображено в публічних звітах про інвестиції.

Людина, близька до Homaer, сказала, що фірма запитує своїх американських партнерів, чи приймають вони китайські гроші. Як правило, умови також вимагають від американського партнера ліквідувати інвестиції в екстремальних ситуаціях, таких як військовий конфлікт між двома країнами.

«Ризики існують, тому що ми не впевнені, наскільки поганими стануть відносини між США і Китаєм у найближчі кілька років», – сказав співрозмовник.

Невизначеність не зупинила багатих китайців від укладання угод. Хоча жорсткі заходи Пекіна з контролю за рухом капіталу обмежили коло інвесторів Musk’s China тими, хто має рахунки в іноземних банках, деякі керівники статків знайшли варіанти подолання цього бар’єру.

«Китай стикається з надлишком капіталу і нестачею високоякісних проєктів», – заявив один з інвестиційних менеджерів Нью-Йорка, який прагне залучити капітал з Китаю для таких інвестицій. «Ми якраз підходимо для цієї мети».