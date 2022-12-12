Франція надасть Україні партію обладнання для відновлення енергосистеми

Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“З міністеркою енергетичного переходу Франції Аньєс Паньє-Рюнаше обговорили підтримку енергетичного сектору нашої держави після російських обстрілів, необхідність і можливість запровадження санкцій проти росії в частині постачань ядерного пального та технологій для атомної енергетики. Наголосив на необхідності спільної протидії російському ядерному тероризму”, – написав голова Уряду в Telegram.

Він також подякував пані Аньєс Паньє-Рюнаше за майже 73 тонни енергетичного обладнання, яке вже передано українським компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми.