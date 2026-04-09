Укренерго змушене обмежувати генерацію СЕС у сонячні дні

Оператор системи передачі компанія “Укренерго” в окремі дні змушена обмежувати до 2000 МВт сонячної генерації через надмір виробництва, заявив голова правління компанії Віталій Зайченко в інтерв’ю LB.ua.

“Сьогодні не дуже сонячний день, і пікова генерація сонячних електростанцій – 1400 МВт. У попередні дні, коли було дуже сонячно, вона сягала й 3000 МВт. Це забагато, і ми були навіть змушені її обмежувати. Якби замість того, щоб обмежувати сонячну генерацію на 1000–2000 МВт, могли зайву електроенергію накопичити в акумуляторних установках і потім використати в період вечірнього піку навантаження, то за рівнем викидів CO₂ стали б найзеленішою країною Європи”, – сказав він.

Зараз в Україні встановлені акумулятори потужністю близько 500 МВт, а до кінця року це число може збільшитися до 1000 МВт.

“Серед країн Європи ми, мабуть, перші набуваємо такого масштабного досвіду”, – сказав він.

Він прогнозує, що розвиток відновлюваних джерел енергії в комплексі з високоманевровою генерацією й акумуляцією стане однією з основ майбутньої енергосистеми України разом з атомною генерацією.

“Енергосистема повинна мати атомну генерацію як базову, і ми навіть показуємо певне збільшення її потужностей, бо з втратою ЗАЕС нам потрібно ще близько 2 ГВт такої базової генерації”, – сказав Зайченко.

Водночас традиційних великих ТЕС в Україні більше не будуватимуть, спрогнозував він.