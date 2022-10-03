Франція хоче “зробити вартість війни нестерпною для Росії”

Прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн заявила законодавцям у понеділок, що хоча війна в Україні триватиме, Франція готова і хоче «зробити вартість війни нестерпною для Росії», пише CNN.

Під час свого виступу перед нижньою палатою парламенту Франції Борн підкреслила, що «Росія, швидше за все, піде далі в беззаконня та ескалацію», і що Франція «не ослабне ні перед обличчям російського агресора, ні для захисту французів». Війна в Україні триватиме, але ми готові, опір українського народу нас зобов’язує, ми витримаємо».

За словами прем’єр-міністра, Франція надала Україні понад 200 мільйонів євро допомоги та доставила 2,5 тисячі тонн матеріалів.

Борн додала, що «санкції проти Росії працюють. Факти є: російська економіка задихається».

Метою Франції в конфлікті є демілітаризація, і країна «рішуче налаштована на те, що злочини, скоєні Росією, будуть задокументовані, передані під суд і покарані», — сказала Борн.

Перед її виступом депутати привітали посла України у Франції Вадима Омельченка, який був присутній на засіданні.