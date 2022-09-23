Фінляндія закриє кордони для російських туристів

Найближчими днями Фінляндія заборонить російським туристам в’їзд до країни, пише Financial Times.

Під тиском як фінської громадськості, яка рішуче виступала за заборону, так і правої опозиції, лівоцентристський уряд Фінляндії заявив у п’ятницю ввечері, що він заборонить російським туристам перетинати кордон у найближчі кілька днів.

«Прагнення і мета — значно зменшити кількість людей, які приїжджають до Фінляндії з Росії», — сказав президент Саулі Нііністе державному мовнику Yle.

Рішення Фінляндії було прийнято після того, як Чехія, яка нині головує в ЄС, скликала термінове засідання механізму реагування на кризу блоку.

Посли держав-членів зберуться в понеділок у рамках Інтегрованого реагування на політичну кризу ЄС — формату, розробленого для координації в межах блоку під час катаклізмів — щоб обговорити перспективу більшого рівня еміграції з Росії та можливий майбутній розвиток війни.

Згідно з порядком денним, з яким ознайомилося FT, офіційні особи будуть проінформовані розвідувальним підрозділом ЄС і «будуть запрошені для обміну думками щодо підготовки до можливих сценаріїв у разі подальшої ескалації».

Фінляндія зазнала дедалі більшого тиску після того, як вона відмовилася слідувати за трьома балтійськими державами та Польщею, іншими сусідніми з Росією державами ЄС, у забороні російських туристів. Гельсінкі посилався на право ЄС, сподіваючись, що блок виробить спільну політику.

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто заявив у п’ятницю ввечері, що заборона стосуватиметься віз, виданих як Фінляндією, так і іншими європейськими країнами.

Фінські прикордонники заявили в п’ятницю, що за останні три дні кількість перетинів кордону з Росії зросла більш ніж удвічі, оскільки росіяни намагалися уникнути наказу Путіна про мобілізацію. Але цифри все ще були значно нижчими за рівень до пандемії.

Поки п’ятипартійний лівоцентристський коаліційний уряд Фінляндії коливався, опитування показали, що 70 відсотків фінів виступають за заборону росіянам в’їзду до країни.