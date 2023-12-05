Суспільство

Фінляндія вироблятиме боєприпаси для України

5 Грудня 2023 10:45
читать на русском →
україна, фінляндія, боєприпаси

Фінляндія найближчим часом почне виробництво артилерійських боєприпасів для України, заявив фінський міністр оборони Антті Хяккянен.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв’ю Iltalehti, цитує “Європейська правда

“Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде надалі збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Це рішення буде прийнято дуже скоро.

Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. 

Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів”.

Хяккянен зазначив, що рішення про початок виробництва боєприпасів для України, ймовірно, ухвалять до Різдва.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Грудня 2023 08:07

Сили ППО збили 10 з 17 ворожих “Шахедів”
5 Грудня 2023 07:28

Росіяни заявили про атаку українських безпілотників 
4 Грудня 2023 21:50

РФ атакувала Харківщину дронами, є влучання
4 Грудня 2023 21:12

Україна розпочала консультації з ЄС щодо безпекових гарантій
4 Грудня 2023 20:07

Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки