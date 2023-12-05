Фінляндія вироблятиме боєприпаси для України

Фінляндія найближчим часом почне виробництво артилерійських боєприпасів для України, заявив фінський міністр оборони Антті Хяккянен.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв’ю Iltalehti, цитує “Європейська правда“

“Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде надалі збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Це рішення буде прийнято дуже скоро.

Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз.

Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів”.

Хяккянен зазначив, що рішення про початок виробництва боєприпасів для України, ймовірно, ухвалять до Різдва.