Фільм Шона Пенна про Україну покажуть на Берлінському кінофестивалі

Американський актор і режисер Шон Пенн представить свій документальний фільм про війну за участю президента України Володимира Зеленського на Берлінському кінофестивалі в лютому, повідомили організатори.

73-й щорічний кінофестиваль пройде у столиці Німеччини з 16 по 26 лютого.

Фільм Пенна “Суперсила” (Superpower) буде показаний у рамках позаконкурсної програми разом із кількома іншими картинами про війну в Україні, пише The Hollywood Reporter.

Пенн вперше відвідав Київ 24 лютого минулого року в день російського вторгнення, відтоді актор кілька разів приїжджав до Києва та зустрічався з Володимиром Зеленським.

У листопаді Пенн привіз до України статуетку “Оскара”, яка, за словами українського президента, перебуватиме в країні до закінчення війни.

“Дякую за таку щиру підтримку та вагомий внесок у популяризацію України у світі”, – сказав тоді Зеленський, звертаючись до актора.