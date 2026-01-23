Фейкові інвестиції на понад 100 млн грн: Україна та Чехія викрили міжнародну шахрайську мережу

Правоохоронці України та Чеської Республіки припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка роками ошукувала громадян Європейського Союзу під виглядом “вигідних інвестицій”. Шахрайська мережа діяла з території України та використовувала фейкові платформи, рекламу й вигадані відгуки для залучення коштів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, учасники схеми створювали фейкові інвестиційні платформи, запускали рекламу та публікували вигадані “відгуки”, демонструючи нібито реальні виплати і переконуючи людей збільшувати вкладення.

Реклама

Реклама

Насправді це була добре організована шахрайська мережа, що діяла з території України та була орієнтована на громадян Європейського Союзу.

Під час ліквідації чергового етапу схеми 22 січня на території України проведено понад 20 обшуків, шістьом учасникам організації повідомлено про підозру. П’ятьох фігурантів затримали, вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Прокурори звернулися до суду щодо арешту понад 20 об’єктів елітної нерухомості, пов’язаних зі злочинною діяльністю.

Це вже друга реалізація в межах одного кримінального провадження. Раніше було припинено діяльність шахрайського кол-центру, який ошукував громадян країн Європи під виглядом інвестування.

Результати попереднього етапу: п’ятьом учасникам організації повідомлено про підозру; суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою: організатору визначено заставу 20 млн грн, іншим — по 10 млн грн; під час обшуків вилучено техніку, чорнові записи та понад 1,5 млн доларів США готівкою; за клопотанням прокурорів кошти арештовано та передано в управління АРМА.

Після аналізу вилученої техніки встановлено 113 потерпілих громадян Чеської Республіки. Загальна сума збитків — близько 100 млн грн.