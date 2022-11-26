Федоров: Найбільші проблеми з мобільним зв’язком в Донецькій та Запорізькій областях

73% мобільної мережі України вже працює після наймасштабнішого знеструмлення, влаштованого росіянами.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, мобільні оператори вже перепідключили половину базових станцій.

За його словами, ситуація значно покращилася у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Зв‘язок також стабілізується у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

“У інших областях поки що маємо труднощі зі зв‘язком. Найвідчутніші проблеми в Донецькій та Запорізькій областях. Але енергетики та телеком-компанії працюють 24/7, щоб якомога швидше повернути людям зв‘язок на всій території України”, – написав Федоров у Telegram.