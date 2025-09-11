ФБР оголосило 10 млн доларів винагороди за інформацію про українського організатора масштабних кібератак

Федеральне бюро розслідувань США оголосило винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про місцеперебування українця, причетного до глобальних кібератак на провідні світові компанії. Хакерська мережа за кілька років зашифрувала понад тисячу серверів, завдавши збитків на мільярди доларів.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Реклама

Реклама

Підозрюваного, громадянина України, внесено до списку найбільш розшукуваних осіб Європейського Союзу за масштабні кібератаки на провідні світові компанії.

Розшукуваний за кібератаки українець / Фото: Нацполіція

У листопаді 2023 року українські правоохоронці провели масштабну міжнародну операцію зі знешкодження організованої злочинної групи.

За даними слідства, зловмисники з 2018 року здійснювали атаки на сервери провідних компаній Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США. За кілька років злочинної діяльності угруповання зашифрувало понад 1000 серверів світових підприємств та спричинило збитків на суму понад 3 мільярди гривень.

У серпні 2024 року слідчі завершили досудове розслідування щодо одного з найактивніших учасників угруповання. Фігуранту, який обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем, створенні шкідливих програм та вимаганні, загрожує до 12 років ув’язнення.

Ідентифіковано всіх учасників угруповання — від розробників шкідливого програмного забезпечення та спеціалістів зі зламу корпоративних систем до відмивачів коштів, які легалізували незаконні прибутки.

“Злочинна мережа використовувала для атак програми-вимагачі LockerGoga, MegaCortex, HIVE та Dharma. Хакери блокували доступ до корпоративних серверів і комп’ютерних систем, а потім вимагали від жертв викуп у криптовалюті за розшифрування даних. За оцінками експертів, діяльність цієї мережі призвела до збитків у масштабах мільярдів доларів по всьому світу”, — розповіли в поліції.

В Україні вже заарештовано кількох учасників злочинної мережі, частина з них постала перед судом. Громадянина іноземної держави, якого розшукувало ФБР за участь у міжнародному хакерському угрупованні, екстрадовано до США.

Втікач наразі є одним із пріоритетних об’єктів для міжнародних правоохоронних органів. У розслідуванні справи беруть участь правоохоронці України, Норвегії, Франції, Німеччини, США та Великої Британії.