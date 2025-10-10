На Львівщині викрили хакера, який зламував акаунти користувачів месенджерів і продавав їхні дані

Правоохоронці Львівщини викрили 29-річного жителя міста Городок, який зламував облікові записи користувачів різних месенджерів та продавав їхні персональні дані на інтернет-форумах.

На Львівщині хакеру повідомили про підозру / Фото: Нацполіція

За даними слідства, чоловік мав спеціальні технічні знання та використовував «хакерські інструменти», щоб отримати несанкціонований доступ до акаунтів. Після злому він втручався в роботу облікових записів, отримував конфіденційну інформацію власників і перепродував її.

Постраждалі втрачали доступ до своїх акаунтів та всі дані, які там зберігалися.

Зловмисника викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно зі слідчими відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури. Правоохоронці задокументували кілька епізодів його протиправної діяльності.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України — несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем.

Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.