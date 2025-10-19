Російські хакери Путіна зламали вісім військових баз Британії — ЗМІ

Російські хакери, пов’язані з Кремлем, здійснили масштабну кібератаку на британські військові бази, зламавши підрядника Міністерства оборони та виклавши особисті дані співробітників у даркнеті.

Про це повідомило видання The Mirror.

Група російських хакерів, імовірно пов’язана з угрупованням Lynx, атакувала вісім військових об’єктів у Великій Британії. В результаті злому в мережу потрапили імена та електронні адреси співробітників Міністерства оборони, які зловмисники опублікували на темних форумах.

Реклама

Реклама

Хакери отримали доступ до інформації, зламавши системи Dodd Group — компанії, що займається технічним обслуговуванням і будівництвом для британських військових баз. Це дозволило обійти кіберзахист Збройних сил Великої Британії, а наслідки інциденту в Міноборони назвали «катастрофічними».

Серед об’єктів, які постраждали від атаки, називають RAF Lakenheath у графстві Саффолк — базу, де розміщені американські винищувачі F-35 та, за непідтвердженими даними, ядерні боєприпаси.

Представник Міністерства оборони Британії підтвердив факт розслідування:

«Ми застосовуємо рішучий і проактивний підхід до кіберзагроз, які можуть нести ризики для національних інтересів. Ми активно розслідуємо заяви про те, що інформація, пов’язана з Міноборони, була опублікована у даркнеті».

Відомство відмовилося коментувати подробиці, посилаючись на необхідність захисту чутливої операційної інформації.

Інцидент стався на тлі різкого зростання кількості хакерських атак у Великій Британії. За даними Національного центру кібербезпеки, за останній рік зафіксовано 204 випадки кібератак, що є рекордним показником.

Минулого року внаслідок іншого витоку в системі виплат Міноборони могли постраждати до 272 тисяч військовослужбовців та ветеранів.

Британська преса зазначає, що Росія вже неодноразово фігурувала у подібних кіберінцидентах — зокрема, нещодавно Москву звинуватили у спробі зламу літака ВПС Іспанії, на борту якого перебувала міністр оборони Маргарита Роблес під час польоту над Калінінградом.